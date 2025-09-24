Возрастное ограничение 18+
Пьяный водитель устроил ДТП в Сысертском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В среду, 24 сентября, на подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинска в Сысертском районе произошло ДТП с участием Hyundai Sonata и Renault Duster.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 44-летний водитель Hyundai не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего Renault и допустил столкновение. В результате сам же и пострадал. К счастью, серьёзных травм он не получил – прибывшие на место ДТП медики осмотрели его и сообщили, что он может идти домой.
Мужчине провели освидетельствование. Оно показало концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,323 мг/л. На водителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за «пьяную езду».
