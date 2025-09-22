Возле екатеринбургской школы водитель сбил женщину и ребёнка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП. Дорожная авария, в результате которой пострадали женщина и ребёнок, произошла сегодня днём, 24 сентября, возле одной из школ города.По данным полиции, около 15.15 на улице Академической, в районе дома № 21, 70-летний водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» не уступил дорогу пешеходам на нерегулируемом переходе. Машина сбила 48-летнюю женщину и 7-летнего мальчика. Ребенок получил травму головы и был доставлен в детскую городскую больницу, пострадавшая женщина также госпитализирована.Сам водитель, имеющий 53-летний стаж вождения, заявил инспекторам, что не заметил людей, так как они «слились с кустами». В отношении него составлены административные протоколы за непредоставление преимущества пешеходам и отсутствие путевого листа. Кроме того, начато расследование по статье 12.24 КоАП РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью.После происшествия ГИБДД объявила о дополнительных мерах безопасности. В районе школы усилят патрулирование ДПС, а совместно с органами образования проведут обследование организации дорожного движения.