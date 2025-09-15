Специалисты МЧС России за сутки ликвидировали 18 свердловских пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За вторник, 23 сентября, подразделения МЧС России ликвидировали в Свердловской области 18 пожаров, сообщили в пресс-службе ведомства. К сожалению, есть пострадавший.Только шесть из 18 возгораний вторника произошли в жилом секторе. В одном из них — в Верхней Салде — пострадал мужчина. Его госпитализировали из коллективного сада «Строитель», где на площади 70 квадратных метров полыхал садовый дом. Пожарные прибыли на место оперативно, задействовав восемь специалистов и две единицы техники. Огонь им удалось потушить за 14 минут. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.В тот же день в Серове на улице Фуфачева огонь охватил квартиру на верхнем этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 14 квадратных метров. Девять пожарных с тремя единицами техники ликвидировали возгорание за 15 минут. А в Екатеринбурге на улице Бажова загорелись личные вещи в квартире на 13-м этаже жилой высотки. В данном случае жильцы сумели справиться с огнем до приезда пожарных, используя первичные средства тушения.Также в Екатеринбурге на улице Инженерной горел легковой автомобиль. Площадь возгорания составила два квадратных метра. С огнем справились за две минуты. И ещё один автомобиль загорелся в Камышлове на улице Первомайской: пять пожарных при помощи одной единицы техники ликвидировали огонь на площади шесть квадратных метров за три минуты.