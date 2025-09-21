Обгон «паровозиком» на свердловской трассе привел к ДТП с тремя пострадавшими

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На трассе Верхняя Тура – Качканар вчера, 23 сентября, произошло ДТП из-за того, что один водитель решил совершить обгон «паровозиком», то есть вслед за другим автомобилем. В результате пострадали три человека.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, 41-летний водитель Subaru Forester стал совершать обгон вслед за Lada Vesta. Однако из-за того, что водитель отечественной машины, выехав на встречную полосу, увидел впереди машину и стал тормозить, водитель японского кроссовера был вынужден вывернуть руль влево, чтобы избежать столкновения. В результате Subaru съехал с проезжей части и опрокинулся.В ДТП пострадал сам водитель и его пассажиры — жители Нефтеюганска, 2003 года рождения. Их на «скорой» доставили в больницу Качканара, но от госпитализации в итоге все отказались.В отношении водителя Subaru Forester сотрудники ГИБДД возбудили административное производство части 2 статьи 12.24 КоАП РФ — нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.