Обгон «паровозиком» на свердловской трассе привел к ДТП с тремя пострадавшими
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе Верхняя Тура – Качканар вчера, 23 сентября, произошло ДТП из-за того, что один водитель решил совершить обгон «паровозиком», то есть вслед за другим автомобилем. В результате пострадали три человека.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, 41-летний водитель Subaru Forester стал совершать обгон вслед за Lada Vesta. Однако из-за того, что водитель отечественной машины, выехав на встречную полосу, увидел впереди машину и стал тормозить, водитель японского кроссовера был вынужден вывернуть руль влево, чтобы избежать столкновения. В результате Subaru съехал с проезжей части и опрокинулся.
В ДТП пострадал сам водитель и его пассажиры — жители Нефтеюганска, 2003 года рождения. Их на «скорой» доставили в больницу Качканара, но от госпитализации в итоге все отказались.
В отношении водителя Subaru Forester сотрудники ГИБДД возбудили административное производство части 2 статьи 12.24 КоАП РФ — нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
