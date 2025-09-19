Возрастное ограничение 18+
В столице Урала пропала 16-летняя девочка
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В уральской столице ищут 16-летнюю Викторию Соловьёву. Она пропала 20 сентября. Ориентировку на подростка публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Пропавшая ростом 160 сантиметров, нормального телосложения, с чёрными волосами и серыми глазами. В день исчезновения была одета в кофту, футболку, штаны и кроссовки — всё чёрного цвета.
Всех, кто может что-либо знать о её местонахождении, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112.
