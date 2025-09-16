Возрастное ограничение 18+
Соседи скончавшейся в своей квартире екатеринбурженки жалуются на трупный запах
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жильцы второго подъезда дома на Родонитовой, 5 жалуются на трупный запах, исходящий из квартиры на седьмом этаже.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург», из-за запаха соседи вызвали службу спасения. Прибывшие специалисты вскрыли квартиру, откуда исходил запах, и обнаружили женщину, умершую в постели. Оказалось, что тело разлагалось на кровати две недели. Тело вынесли, квартиру закрыли, но запах остался.
По их словам, полицейские сказали, что не могут дозвониться до родственников женщины, а в ТСЖ якобы отказываются что-либо делать с этим.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург», из-за запаха соседи вызвали службу спасения. Прибывшие специалисты вскрыли квартиру, откуда исходил запах, и обнаружили женщину, умершую в постели. Оказалось, что тело разлагалось на кровати две недели. Тело вынесли, квартиру закрыли, но запах остался.
«Запах стал проникать в соседние квартиры. Появились мухи. Не только у соседей, но уже и в подъезде. Сегодня сентября включат отопление. И предоставляете, что будет с кроватью, на которой произошёл инцидент»,
– негодуют жильцы.
По их словам, полицейские сказали, что не могут дозвониться до родственников женщины, а в ТСЖ якобы отказываются что-либо делать с этим.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге квартиросъёмщика после пыток над собственником жилья
16 сентября 2025
16 сентября 2025
В екатеринбургском автобусе произошла поножовщина
19 сентября 2025
19 сентября 2025
В Серове в недавно отремонтированном жилом доме обрушился потолок
15 сентября 2025
15 сентября 2025