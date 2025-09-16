Возрастное ограничение 18+
В СИЗО отправили водителя, сбившего велосипедиста в свердловском посёлке
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Кушвинский районный суд избрал меру пресечения водителю «Газели» С. Денисову, который вечером 21 сентября на улице Союзов в посёлке Баранчинский сбил мужчину на велосипеде.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, от полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия. По версии следствия, водитель грузовика в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя, в отношении С. Денисова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 ноября 2025 года»,
– сообщили в пресс-службе.
