В Каменске-Уральском под машину попала десятилетняя девочка на велосипеде





– призвали в ГИБДД. «Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств, помните, велосипедист – такой же участник движения, но более уязвимый. Снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам, соблюдайте боковой интервал при обгоне или объезде, будьте предельно внимательны во дворах и в жилых зонах. Несколько секунд вашей внимательности могут спасти человеческую жизнь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Во вторник, 23 сентября, возле дома №118 на улице Октябрьской в Каменске-Уральском десятилетняя девочка на велосипеде попала под колёса легкового автомобиля EXEED. Ребёнка госпитализировали.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошёл «во внутридворовом проезде». За рулём был 63-летний мужчина. В беседе с инспекторами ГИБДД он пояснил, что не заметил ребёнка, так как был сконцентрирован на машине, выезжавшей с парковочного места. В отношении водителя составили протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ – нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего.Отец девочки рассказал, что в момент ДТП его дочка ехала домой. На прогулке она находилась с его разрешения.