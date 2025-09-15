Из 15 свердловских пожаров минувшего понедельника один был смертоносным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За последние сутки подразделения МЧС России в Свердловской области ликвидировали 15 пожаров. Семь из них произошли в жилом секторе. В результате возгораний погиб один человек, ещё двое пострадали и были госпитализированы.Трагедия произошла в посёлке Исток под Екатеринбургом. Здесь в переулке Ремонтный в огне и дыму погиб мужчина. Его тело нашли пожарные, прибывшие на тушение хозяйственной постройки. С самим огнём, распространившимся на площади 25 квадратных метров, огнеборцы справились за 24 минуты.Крупный пожар произошёл в посёлке Монетный. В шестнадцатиэтажном доме на улице Пушкина огонь распространился на площади 70 квадратных метров. Были повреждены перекрытия, внутренняя отделка и имущество сразу в двух квартирах. Для ликвидации возгорания потребовалось 23 огнеборца и 6 единиц техники и почти два часа тяжёлой работы. Ещё до прибытия пожарных самостоятельно смогли эвакуироваться 15 человек, включая троих детей.А вот в посёлке Нейво-Рудянка в пожаре, вспыхнувшем в двухэтажке по улице Молодцова, жильцы вовремя покинуть здание не успели — пожар повредил их здоровью достаточно сильно, чтобы двоих из них пришлось госпитализировать.