В метро Екатеринбурга девушка упала на пути

– пишет ресурс.

«Мы знаем, что на рельсы упала девушка, приехавшая в поезде со станции Чкаловская. Она вышла из вагона, пересекла платформу и упала на противоположные пути. К счастью, с ней ничего страшного не произошло, её достали и вывели со станции»,