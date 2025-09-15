Возрастное ограничение 18+
В метро Екатеринбурга девушка упала на пути
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в екатеринбургском метрополитене остановили движение поездов из-за упавшей на пути девушки.
ЧП произошло на станции «Геологическая». По данным Е1.ru, девушка не заметила край платформы. Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщает, что сейчас с ней всё в порядке.
Движение в метро уже восстановлено.
ЧП произошло на станции «Геологическая». По данным Е1.ru, девушка не заметила край платформы. Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщает, что сейчас с ней всё в порядке.
«Мы знаем, что на рельсы упала девушка, приехавшая в поезде со станции Чкаловская. Она вышла из вагона, пересекла платформу и упала на противоположные пути. К счастью, с ней ничего страшного не произошло, её достали и вывели со станции»,
– пишет ресурс.
Движение в метро уже восстановлено.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Более 50 пассажиров шли под вагонами в Верх-Нейвинске, РЖД заплатит штраф 20 тысяч рублей
15 сентября 2025
15 сентября 2025
В екатеринбургском автобусе произошла поножовщина
19 сентября 2025
19 сентября 2025
Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Тюмень
15 сентября 2025
15 сентября 2025