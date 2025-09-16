Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге трое неизвестных избили мужчину на улице Академика Бардина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возле магазина на Академика Бардина, 21а компания из трёх человек избила мужчину.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на пострадавшего, он хотел зайти в магазин, но прямо перед входом стояли трое человек и распивали спиртное. По его словам, он попросил отойти, чтобы пройти, после чего начался конфликт, который быстро перерос в драку.
По данным издания, у екатеринбуржца закрытый перелом носа со смещением и ссадины. Он написал заявление в полицию.
В МВД инцидент пока не комментировали.
