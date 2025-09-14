Автобус не смог разминуться с легковушкой на трассе Пермь – Екатеринбург

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 22 сентября, на 332-м километре автодороги «Пермь – Екатеринбург» в Первоуральском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Не обошлось без пострадавших.По предварительным данным, вечером, около 18.40, автобус марки «КАМАЗ», которым управлял 55-летний житель Ревды, столкнулся с автомобилем «Лада» под управлением 46-летнего екатеринбуржца. Водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.В момент аварии в салоне автобуса находились 30 человек. Машина перевозила рабочих на местное предприятие. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.Сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства происшествия. Известно, что водитель «Лады» имеет 26-летний стаж управления автомобилем, а водитель автобуса — 29-летний опыт вождения категории «D».На месте ДТП работают инспекторы ДПС, ведутся процессуальные действия. Движение по трассе осуществляется в штатном режиме.