Автобус не смог разминуться с легковушкой на трассе Пермь – Екатеринбург
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня, 22 сентября, на 332-м километре автодороги «Пермь – Екатеринбург» в Первоуральском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Не обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, вечером, около 18.40, автобус марки «КАМАЗ», которым управлял 55-летний житель Ревды, столкнулся с автомобилем «Лада» под управлением 46-летнего екатеринбуржца. Водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
В момент аварии в салоне автобуса находились 30 человек. Машина перевозила рабочих на местное предприятие. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства происшествия. Известно, что водитель «Лады» имеет 26-летний стаж управления автомобилем, а водитель автобуса — 29-летний опыт вождения категории «D».
На месте ДТП работают инспекторы ДПС, ведутся процессуальные действия. Движение по трассе осуществляется в штатном режиме.
