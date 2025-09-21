Огненные выходные выдались у свердловских пожарных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Даже дождливая погода не снизила, а наоборот помогла вырасти количеству пожаров, вспыхивавших на территории Свердловской области в два минувших выходных. Сотрудники МЧС, согласно сводке ведомства, ликвидировали 40 пожаров: в субботу, 20 сентября, огнеборцы потушили 17 возгораний, а в воскресенье, 21 сентября, — 23.В субботу только три пожара произошли в жилом секторе. Самый крупный из них — в селе Деево на улице Мира, где сгорели жилой дом и надворные постройки общей площадью 122 квадратных метра. Пожарным в данном случае удалось спасти двоих жителей.Крупный пожар произошёл и в Камышлове, на улице Свердлова. Огонь охватил неэксплуатируемое здание площадью 100 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать за 35 минут силами десяти специалистов и трёх единиц техники. А в коттеджном посёлке «Лесные тропы» под Екатеринбургом пожар в бане площадью всего три «квадрата» был ликвидирован за три минуты.В воскресенье огнеборцам пришлось работать значительно интенсивнее: за сутки было зафиксировано двенадцать возгораний в жилом секторе. Так, в Екатеринбурге на улице Патриса Лумумбы горела квартира в пятиэтажке. Площадь пожара составила 17 квадратных метров. При тушении был найден мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём при курении.В Серове за воскресенье было зафиксировано сразу два крупных пожара: на улице Сосьвинской огонь уничтожил заброшенное здание площадью 150 квадратных метров, а на улице Углежогов горела частная баня. В Нижнем Тагиле в садовом товариществе «Черемушки» огонь охватил дом и постройки общей площадью 200 квадратных метров, ещё один пожар произошёл в неэксплуатируемом здании на улице Орджоникидзе, где горели перекрытия и перегородки на площади 150 квадратных метров.По статистике МЧС, частыми причинами пожаров минувших выходных были поджоги, нарушения правил эксплуатации печного отопления и неосторожное обращение с огнём.