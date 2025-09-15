Возрастное ограничение 18+
В жилом секторе Свердловской области стало на 10% меньше пожаров
Фото: Вечерние ведомости
С начала 2025 года в Свердловской области зарегистрировали 1714 пожаров в жилом секторе, что на 10% меньше, чем за тот же период в прошлом году.
Такие данные приводит главное управление МЧС по Свердловской области, отмечая важность профилактической работы, которую регулярно проводят представители ведомства.
Так, например, огнеборцы регулярно проводят проверки на наличие опасных условий и инструктажи по правилам пожарной безопасности, а также раздают памятки и листовки.
«Рейды, направленные на безопасность граждан, помогают обеспечить не только сохранность их имущества, но и их жизни»,
– отметили спасатели.
