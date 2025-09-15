Возрастное ограничение 18+

В жилом секторе Свердловской области стало на 10% меньше пожаров

15.21 Понедельник, 22 сентября 2025
Фото: Вечерние ведомости
С начала 2025 года в Свердловской области зарегистрировали 1714 пожаров в жилом секторе, что на 10% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Такие данные приводит главное управление МЧС по Свердловской области, отмечая важность профилактической работы, которую регулярно проводят представители ведомства.

«Рейды, направленные на безопасность граждан, помогают обеспечить не только сохранность их имущества, но и их жизни»,

– отметили спасатели.


Так, например, огнеборцы регулярно проводят проверки на наличие опасных условий и инструктажи по правилам пожарной безопасности, а также раздают памятки и листовки.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Для строительства новых развязок на ЕКАД выделят дополнительные 170 миллионов рублей

Сообщается, что это сделано из-за пожеланий жителей садов
