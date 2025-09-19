Подросток травмировал руку на заброшенной «Призме» в Екатеринбурге

– рассказал друг пострадавшего подростка.

«Он звал на помощь во всё горло, но охране было всё равно. В ответ на просьбы он получил: "Иди отсюда, истекай кровью дальше, мы всё видели, что ты делал". Рука была распорота до кости. Помог прохожий»,