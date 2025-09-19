Возрастное ограничение 18+
Подросток травмировал руку на заброшенной «Призме» в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 15-летний подросток во время «прогулки» по заброшенному небоскрёбу «Призма» серьёзно повредил руку.
Как сообщает «Четвёртый канал», во время «очередного вскрытия лаза» один из подростков порезал сухожилие и артерию на руке. По данным ресурса, юноша попросил о помощи охранников здания, но они отказали ему, заявив, что он «сам виноват». Получить помощь в итоге парень смог от случайного прохожего, который вызвал медиков.
В больнице рану зашили, но предупредили о риске полностью потерять подвижность трёх пальцев на правой руке.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по этому поводу в полицию никто не обращался, и добавили, что проверят информацию.
Как сообщает «Четвёртый канал», во время «очередного вскрытия лаза» один из подростков порезал сухожилие и артерию на руке. По данным ресурса, юноша попросил о помощи охранников здания, но они отказали ему, заявив, что он «сам виноват». Получить помощь в итоге парень смог от случайного прохожего, который вызвал медиков.
«Он звал на помощь во всё горло, но охране было всё равно. В ответ на просьбы он получил: "Иди отсюда, истекай кровью дальше, мы всё видели, что ты делал". Рука была распорота до кости. Помог прохожий»,
– рассказал друг пострадавшего подростка.
В больнице рану зашили, но предупредили о риске полностью потерять подвижность трёх пальцев на правой руке.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по этому поводу в полицию никто не обращался, и добавили, что проверят информацию.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге 12-летняя девочка пропала во время прогулки
19 сентября 2025
19 сентября 2025