Ferrari разбилась на свердловской трассе

09.43 Понедельник, 22 сентября 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером на трассе Пермь – Екатеринбург в Ачитском районе разбилась Ferrari 296 GTB. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, предварительно установлено, что 35-летний водитель не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение.

Госавтоинспекторы призывают водителей соблюдать правила ПДД и быть более бдительными во время дождя. В период непогоды они рекомендуют избегать резких манёвров и соблюдать скоростной режим.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Для строительства новых развязок на ЕКАД выделят дополнительные 170 миллионов рублей

Сообщается, что это сделано из-за пожеланий жителей садов
