Ferrari разбилась на свердловской трассе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Накануне вечером на трассе Пермь – Екатеринбург в Ачитском районе разбилась Ferrari 296 GTB. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, предварительно установлено, что 35-летний водитель не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение.Госавтоинспекторы призывают водителей соблюдать правила ПДД и быть более бдительными во время дождя. В период непогоды они рекомендуют избегать резких манёвров и соблюдать скоростной режим.