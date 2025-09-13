Возрастное ограничение 18+
Два ДТП с участием школьников-пешеходов случились в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В минувшее воскресенье в Екатеринбурге произошло два похожих дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов. Обе аварии завершились для детей поездкой в больницу.
Первое ДТП произошло в 18.30 на регулируемом пешеходном переходе около дома № 83 на улице Малышева. Там Land Rover сбил 14-летнего мальчика, который попытался перейти через дорогу на «красный». В результате столкновения школьника с переломом бедра увезли в больницу.
Второе ДТП случилось спустя два часа, в 20.30, тоже на регулируемом пешеходном переходе, но уже на улице Академика Парина в районе дома №35, где 14-летний юноша попал под колёса Hyundai Solaris, пересекая проезжую часть на «красный». В этом случае пешехода доставили в больницу с ушибами и ссадинами.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей и законных представителей провести дополнительные беседы с детьми о соблюдении ПДД»,
– сказали в городской ГИБДД.
