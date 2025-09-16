Возрастное ограничение 18+
17 пожаров потушили свердловские пожарные за сутки
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За минувшие сутки специалисты свердловского управления МЧС выезжали на тушение 17 пожаров, три из которых произошли в жилом секторе.
Одно из возгорание случилось в заброшенном строении в Камышлове. Его площадь составила 100 квадратных метров. Специалисты справились с огнём за 35 минут. С огнём боролись десять человек и три единицы техники.
Второй пожар произошёл в селе Деево, где на улице Мира на площади 122 квадратных метра горел частный жилой дом и постройки вокруг него. На тушение выезжали восемь спасателей на четырёх единицах пожарной техники. Пожар потушили за 92 минуты. В результате были спасены двое человек.
Третий пожар потушили в коттеджном посёлке «Лесные тропы» в Горном Щите. Там загорелась баня. Возгорание площадью три квадратных метра потушили за три минуты. На место ЧП выезжало четыре специалиста МЧС на одной пожарной машине.
