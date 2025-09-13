Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области водителю грозит штраф за употребление алкоголя после ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области мужчина на самодельном снегоболотоходе не справился с управлением и попал в ДТП. Это произошло на трассе, связывающей Кушву с деревней Кедровка. В результате аварии пострадали три человека.
Когда на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД, водитель был пьян. В беседе он пояснил, что выпил после аварии.
Теперь ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Параллельно также на мужчину составили протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ за причинение средней тяжести вреда здоровью, поскольку помимо водителя в ДТП пострадали двое пассажиров. Всех пострадавших госпитализировали в больницу Кушвы.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
«Установлено, что водитель употребил алкогольные напитки после ДТП до завершения освидетельствования, что запрещено пунктом 2.7 Правил дорожного движения. В отношении водителя составлен административный материал по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ»,
– рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД.
