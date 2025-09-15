В Свердловской области остаётся один природный пожар на площади одного гектара

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжают вести борьбу с природными пожарами в местных лесах. Как сообщают в ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда действует один пожар.По данным на 20 сентября 02.00, в регионе зарегистрирован один пожар на площади одного гектара. Двумя днями ранее, 18 сентября, также фиксировался один лесной пожар на той же площади.Всего в России на указанное время действовало три природных пожара в трёх регионах на площади двух гектаров.