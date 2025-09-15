Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области остаётся один природный пожар на площади одного гектара

12.26 Суббота, 20 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области продолжают вести борьбу с природными пожарами в местных лесах. Как сообщают в ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда действует один пожар.

По данным на 20 сентября 02.00, в регионе зарегистрирован один пожар на площади одного гектара. Двумя днями ранее, 18 сентября, также фиксировался один лесной пожар на той же площади.

Всего в России на указанное время действовало три природных пожара в трёх регионах на площади двух гектаров.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области тушат лесной пожар на площади 7 гектаров
15 сентября 2025
В свердловских пожарах двух выходных не обошлось без погибших и пострадавших
15 сентября 2025
МЧС России за сутки ликвидировала три пожара в Свердловской области
11 сентября 2025
Заметный всплеск пожаров случился в Свердловской области в минувшие сутки
17 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Для строительства новых развязок на ЕКАД выделят дополнительные 170 миллионов рублей

Сообщается, что это сделано из-за пожеланий жителей садов
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:24 Свердловское предприятие поставит кардиостимуляторы в Киргизстан
15:10 Более 20 тысяч свердловчан приняли участие в «Кроссе нации» в Екатеринбурге
14:54 Свердловские театры получили гранты на тифлокомментирование спектаклей
14:38 СК Свердловской области возбудил дело из-за девочки, которая ждёт теста для мигрантов и пропускает уроки
14:14 500 тысяч исчезли из тайника 93-летнего дедушки, полиция вышла на внучку
13:46 В Екатеринбурге открылась первая в России падел-арена на 4,5 тысячи зрителей
13:20 Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским «Спартаком»
12:47 В Свердловской области перекроют дороги 20 и 21 сентября из-за «Кросса Нации» и Дня города
12:26 В Свердловской области остаётся один природный пожар на площади одного гектара
11:22 В Екатеринбурге на улице Свердлова в аварии погиб мотоциклист
21:06 Новую музейно-автобусную экскурсию запускают в Екатеринбурге
20:14 На парковке «ФанФана» в Екатеринбурге автомобиль сбил юного самокатчика
19:46 За упавшее на женщину дерево расплатится «Лесная сказка» с берегов Балтыма
19:24 Первая в России «Ночь диспансеризации» проходит в Екатеринбурге
19:08 Очередной разбор авторских текстов пройдёт в Белинке
18:46 За два десятка перевалило количество свердловских пожаров в минувший четверг
17:48 Половина HR-специалистов в России использует ИИ в подборе персонала
17:30 Температурные качели и дожди ожидаются в выходные в Свердловской области
16:32 В екатеринбургском автобусе произошла поножовщина
16:16 В Екатеринбурге «перекрыли» канал незаконной миграции
15:58 СК проводит проверку из-за пожара в Дегтярске, где пострадала десятилетняя девочка
15:48 На 7,5 млн рублей оштрафовали «Тагилдорстрой» из-за нарушений в торгах
14:25 В Нижнем Тагиле «оконного мастера» осудили за мошенничество
13:02 В Свердловской области предложение загородных домов для аренды выросло на 45%
12:58 В Дегтярске при пожаре в частном доме девочка получила ожоги 87% тела
12:02 За покушение на убийство незнакомки ответит в суде житель Каменска-Уральского
Все новости Свердловской области
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
Все новости России и мира
15:24 Свердловское предприятие поставит кардиостимуляторы в Киргизстан
15:10 Более 20 тысяч свердловчан приняли участие в «Кроссе нации» в Екатеринбурге
14:54 Свердловские театры получили гранты на тифлокомментирование спектаклей
14:38 СК Свердловской области возбудил дело из-за девочки, которая ждёт теста для мигрантов и пропускает уроки
14:14 500 тысяч исчезли из тайника 93-летнего дедушки, полиция вышла на внучку
13:46 В Екатеринбурге открылась первая в России падел-арена на 4,5 тысячи зрителей
13:20 Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским «Спартаком»
12:47 В Свердловской области перекроют дороги 20 и 21 сентября из-за «Кросса Нации» и Дня города
12:26 В Свердловской области остаётся один природный пожар на площади одного гектара
11:22 В Екатеринбурге на улице Свердлова в аварии погиб мотоциклист
21:06 Новую музейно-автобусную экскурсию запускают в Екатеринбурге
20:14 На парковке «ФанФана» в Екатеринбурге автомобиль сбил юного самокатчика
19:46 За упавшее на женщину дерево расплатится «Лесная сказка» с берегов Балтыма
19:24 Первая в России «Ночь диспансеризации» проходит в Екатеринбурге
19:08 Очередной разбор авторских текстов пройдёт в Белинке
18:46 За два десятка перевалило количество свердловских пожаров в минувший четверг
17:48 Половина HR-специалистов в России использует ИИ в подборе персонала
17:30 Температурные качели и дожди ожидаются в выходные в Свердловской области
16:32 В екатеринбургском автобусе произошла поножовщина
16:16 В Екатеринбурге «перекрыли» канал незаконной миграции
15:58 СК проводит проверку из-за пожара в Дегтярске, где пострадала десятилетняя девочка
15:48 На 7,5 млн рублей оштрафовали «Тагилдорстрой» из-за нарушений в торгах
14:25 В Нижнем Тагиле «оконного мастера» осудили за мошенничество
13:02 В Свердловской области предложение загородных домов для аренды выросло на 45%
12:58 В Дегтярске при пожаре в частном доме девочка получила ожоги 87% тела
12:02 За покушение на убийство незнакомки ответит в суде житель Каменска-Уральского
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK