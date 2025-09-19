Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на улице Свердлова в аварии погиб мотоциклист
Скриншот из видео: Госавтоинспекция Свердловской области
Вчера вечером в Екатеринбурге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Около 19.50 на улице Свердлова у дома №58 столкнулись автомобиль Subaru Impreza и мотоцикл Suzuki.
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, 20-летняя водительница автомобиля, имеющая восьмимесячный стаж, поворачивая налево на улицу Азина, не предоставила преимущество мотоциклу, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения 34-летний мотоциклист скончался до приезда скорой помощи.
Известно, что автомобилистка была пристёгнута ремнём безопасности и ранее дважды привлекалась к административной ответственности. В разговоре с автоинспекторами она сообщила, что неверно оценила скорость мотоцикла.
Погибший мужчина управлял мотоциклом 16 лет, также дважды привлекался к административной ответственности. В момент аварии он находился в защитной экипировке и шлеме.
