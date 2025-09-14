На парковке «ФанФана» в Екатеринбурге автомобиль сбил юного самокатчика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего. Инцидент случился утром 19 сентября на парковке торгового центра «ФанФан» по улице Ясной.По предварительной информации, около 08.15 водитель автомобиля «Renault Kangoo» двигался по территории парковки со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Московской. В этот момент и произошло столкновение с 13-летним подростком, управлявшим средством индивидуальной мобильности (попросту — электросамокатом), который пересекал парковку справа налево по ходу движения машины. В результате наезда подросток получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.За рулём иномарки находился 58-летний житель Екатеринбурга со стажем вождения 32 года. Мужчина ранее дважды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Освидетельствование показало, что в момент происшествия он был трезв.На месте ДТП автоинспекторы оформили схему происшествия, осмотрели автомобиль и техническое состояние самоката, а также опросили участников и свидетелей. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.