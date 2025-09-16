За два десятка перевалило количество свердловских пожаров в минувший четверг

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Суточное число свердловских пожаров, два дня подряд равнявшееся 18, вчера ещё выросло. Согласно сводке МЧС РФ, 18 сентября пожарные выезжали на 22 возгорания. Правда, только восемь из них произошли в жилом секторе, а в основном пожары вспыхивали на открытых площадках.Одно из наиболее серьёзных происшествий случилось в селе Новопышминское по улице Пушкина, где горели надворные постройки на площади 12 квадратных метров. В огне пострадал мужчина, которого пришлось госпитализировать. На месте работали восемь специалистов и два пожарных расчета. По данным спасателей, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электроприбора.Ещё более крупный пожар был зафиксирован в Невьянске, в садовом товариществе № 3. Там загорелся садовый дом площадью 24 квадратных метра, и тоже пострадал мужчина, которого доставили в медицинское учреждение. Пламя потушили за 10 минут пять пожарных при помощи двух единиц техники. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.В Екатеринбурге на улице Ленина горела квартира в шестиэтажном доме. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Из задымленных помещений газодымозащитники спасли двух человек. На ликвидацию возгорания ушло 27 минут. При этом задействованы были девять специалистов и три единицы техники. Причиной пожара назван аварийный режим работы электросети.Кроме того, вчера горела частная баня в селе Полдневая и легковой автомобиль на одной из улиц Камышлова.