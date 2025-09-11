Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургском автобусе произошла поножовщина
Фото: «Злой Екатеринбург» / t.me/zloy_ekb
В екатеринбургском автобусе пырнули парня. Нападавший ушёл, бросив нож на остановке, а пострадавший остался в салоне автобуса – ему вызвали скорую.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», молодой человек отказывался платить за проезд и огрызался на кондуктора. Это не понравилось одному из пассажиров: мужчина наорал на парня и стал его душить. Потом он всё же его отпустил, чем молодой человек воспользовался, чтобы напасть на обидчика. После этого, как пишет ресурс, парня пырнули ножом.
В городском УМВД сообщили, что на месте происшествия работает наряд полиции. Полицейские разбираются в ситуации.
«Предварительно установлено, что произошел конфликт между пассажирами. В ходе инцидента пострадал один из участников»,
– сказали в пресс-группе.
