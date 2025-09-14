Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге 12-летняя девочка пропала во время прогулки
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ищут 12-летнюю Анастасию Толмачёву. Вчера, 18 сентября, она не вернулась домой с прогулки.
Ориентировку на девочку публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Пропавшая ростом 140 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Была одета в розовый плащ, синюю брючную школьную форму и розовые кроссовки. С собой был коричневый ранец.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить на горячую линию «ЛизыАлерт» по номеру «8 800 700-54-52» или в экстренные службы по телефону «112».
Обновлено (19 сентября 2025 года 11.00): Девочку нашли в ТЦ «Веер Молл», сообщили Вечерним ведомостям в УМВД по Екатеринбургу.
«В настоящее время ее доставляют в территориальный ОВД. Служба ПДН устанавливает обстоятельства отсутствия несовершеннолетней. По предварительной информации противоправных действий в отношении неё не совершено»,
– сказали в полиции.
