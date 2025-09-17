Возрастное ограничение 18+
Качели с подростками упали в Каменске-Уральском
Фото: «Четвёртый канал» / t.me/ekb4tv
В Каменске-Уральском качели в виде бублика вместе с качавшимися на ней подростками отпали от конструкции.
Момент попал на видео. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «Четвёртого канала», видно, как несколько подростков забрались на качели и стали раскачиваться, но в какой-то момент крепление не выдержало, и дети упали на землю.
Травмировался ли кто-то из школьников в результате инцидента, точно неизвестно.
В администрации прокомментировали случившееся, пояснив, что звенья цепи качели были повреждены из-за перегруза.
Там также добавили, что на место выезжает первый вице-мэр. Он поручил управлению городского хозяйства проверить техническое состояние всех качелей, находящихся в их зоне ответственности.
«Специалисты демонтировали качели для замены крепления, работы будут выполнены в ближайшее время. Две других качели проверили»,
– сказали в мэрии.
