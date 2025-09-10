Число свердловских пожаров вторника совпало с их количеством в среду

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Два дня подряд — во вторник и среду — на территории Свердловской области вспыхивало по 18 пожаров в сутки. И в тот, и в другой день к жилому сектору относилось по шесть возгораний.В среду, 17 сентября, в Екатеринбурге горел домик в садовом товариществе «Радуга». Пожар площадью в 64 квадратных метра тушили 55 минут девять огнеборцев при поддержке трёх единиц техники.В Алапаевске по улице Токарей огонь повредил стены и имущество гаража на площади 15 квадратов. Здесь справиться с пожаром удалось за девять минут усилиями шести специалистов и двух пожарных машин.Самый крупный пожар середины недели произошёл в деревне Верхняя Иленка на улице Жукова. Огонь полностью уничтожил жилой дом и надворные постройки на площади 164 квадратных метра. На месте работали девять огнеборцев и три единицы техники, ликвидация возгорания заняла полтора часа.А вот в селе Покровское на улице Правды с пожаром справились за две минуты: его площадь составила всего 6 квадратных метров, поскольку горел легковой автомобиль на площади 6 квадратных метров.