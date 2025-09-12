Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском школьники избили сверстника после уроков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском подростка избили его сверстники. Это произошло на площадке за школой после уроков, сообщает СК России.
Сейчас в произошедшем разбираются следователи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – «хулиганство».
Расследование намерен проконтролировать глава ведомства Александр Бастрыкин. Руководитель свердловского СК Богдан Францишко должен предоставить ему доклад о проделанной работе.
Сейчас в произошедшем разбираются следователи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – «хулиганство».
Расследование намерен проконтролировать глава ведомства Александр Бастрыкин. Руководитель свердловского СК Богдан Францишко должен предоставить ему доклад о проделанной работе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На Уралмаше самокатчица сбила ребёнка
18 сентября 2025
18 сентября 2025