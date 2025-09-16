Возрастное ограничение 18+
На Уралмаше самокатчица сбила ребёнка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улице Победы самокатчица сбила ребёнка, который шёл по тротуару. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СК РФ.
О травмах, которые получил ребёнок, в сообщении не говорится. Известно, что по факту случившегося следственными органами свердловского СКР возбуждено уголовное дело по статье 268 УК РФ – нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Ситуацию на контроль также взял глава ведомства Александр Бастрыкин. Он ждёт от руководителя свердловского СК Богдана Францишко доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
