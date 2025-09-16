В Кольцово провожающий перебрал с алкоголем и навёл суету

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Кольцово составили протокол на 29-летнего жителя Тавды. Мужчина приехал в аэропорт, чтобы проводить друга, а когда тот улетел, решил задержаться в одном из кафе воздушной гавани и навёл суету.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, когда полицейские прибыли в заведение, мужчина ругался, не стесняясь нецензурных выражений. Стало понятно, что он был пьян. Сотрудники МВД сделали ему замечание и попросили пройти в дежурную часть для составления протокола, но он их проигнорировал. Тогда правоохранители применили силу и надели на него наручники.Проходить освидетельствование нарушитель отказался. Он рассказал, что приехал в аэропорт проводить друга: в ожидании посадки на рейс они отдыхали в кафе, где заказали алкогольные напитки. После того как товарищ улетел, мужчина вернулся в заведение и продолжил распивать спиртное. В какой-то момент стал сам с собой громко разговаривать и грубо выражаться.В отношении «суетолога» составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ – «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти». До вытрезвения его поместили в специальное помещение для задержанных лиц.