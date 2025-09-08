Заметный всплеск пожаров случился в Свердловской области в минувшие сутки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

После относительно спокойных дней, 16 сентября в Свердловской области несколько возросло количество пожаров. Было их 18 пожаров, правда, только шесть пришлись на жилой сектор.В Екатеринбурге огнеборцы боролись с возгоранием в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома. На площади 10 квадратных метров горело домашнее имущество. Три пожарные машины и восемь специалистов справились с огнем за 17 минут. Звеном газодымозащитной службы был спасен один пострадавший. Причины пожара устанавливаются.Крупный пожар произошел в Богдановиче: на улице Луговая на площади 80 квадратных метров огонь повредил кровлю, перекрытия и стены надворных построек и бани. Пять пожарных при поддержке одной единицы техники ликвидировали возгорание за полчаса.В Каменске-Уральском на улице 1-я Санитарская горел цех по переработке пластиковых материалов. На площади 40 квадратных метров были повреждены перекрытия, стены и оборудование. Пять человек успели эвакуироваться самостоятельно ещё до прибытия пожарных. На месте работали две пожарные машины и шесть специалистов, ликвидировавших огонь за 11 минут.В Нижнем Тагиле на улице Зари пострадало имущество в квартире на втором этаже девятиэтажного дома. Звеном газодымозащитной службы спасены два человека. На тушение огня, охватившего один квадратный метр, ушло шесть минут.В Туринске на улице Чкалова загорелся электрощит в пятиэтажке. Пожарные вывели по лестничным маршам четырёх человек. Возгорание на площади два квадратных метра ликвидировали за пять минут три единицы техники и десять сотрудников МЧС.Ещё два происшествия зафиксированы в Екатеринбурге. В СНТ «Большая поляна» горел садовый дом, где повреждены кровля, перекрытия и внутренняя отделка на площади 20 квадратных метров. Пожар тушили 15 минут три единицы техники и девять пожарных. На улице Стачек загорелся цветочный магазин на первом этаже жилого дома. Повреждены отделка и торговое оборудование на площади один квадратный метр. С огнём боролись 18 человек и семь машин, открытое горение ликвидировали за восемь минут.По данным МЧС, часть возгораний вызвана нарушениями правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, аварийным режимом работы электрооборудования и электропроводки, коротким замыканием и неосторожным обращением с огнём.