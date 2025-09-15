Чёртову дюжину пожаров ликвидировали свердловские огнеборцы в понедельник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие сутки подразделения МЧС России 13 раз выезжали на тушение пожаров на территории Свердловской области. Только четыре происшествия пришлись на жилой сектор.Так, в Красноуральске на улице Гоголя огонь охватил жилой дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. Семь пожарных и два спецавтомобиля справились с пламенем за 41 минуту.В Первоуральске в садовом товариществе «Рассвет» горели садовый дом и баня на 62 квадратных метрах. На месте работали семь специалистов и две единицы техники, пожар был потушен за полчаса.Ещё один серьёзный пожар произошел в Ревде на улице Строителей: там загорелся частный жилой дом площадью 60 квадратов. Пять пожарных и две машины ликвидировали огонь за 18 минут.В поселке Монетный по улице Максима Горького загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Четыре специалиста при помощи двух единиц техники устранили пожар за 10 минут.Остальные пожары понедельника происходили в промзоне, на открытых площадках и в неэксплуатируемых зданиях. Наприме, в Екатеринбурге на улице Репина горел мусор в «заброшке». пламя распространилось на 20 квадратных метров, но уже через 9 минут после прибытия пожарных было полностью потушено.