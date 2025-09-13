Возрастное ограничение 18+
Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Тюмень
Стоп-кадр видео Госавтоинспекции Свердловской области
Сегодня вечером, 15 сентября, на федеральной трассе Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Один человек погиб, ещё несколько оказались на больничных койках.
По предварительным данным Госавтоинспекции, около 16.00 на 86-м километре автодороги водитель микроавтобуса марки «Mercedes Sprinter», мужчина 1966 года рождения, выехал на встречную полосу. Там транспортное средство столкнулось с автомобилем-бетоносмесителем, за рулём которого находился 48-летний мужчина.
От полученных травм водитель иномарки скончался на месте аварии. Его трое пассажиров получили повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу города Богдановича.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.
