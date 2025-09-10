В Серове в недавно отремонтированном жилом доме обрушился потолок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Серовская городская прокуратура начала проверку после частичного обрушения штукатурного слоя потолка в одной из квартир дома на улице Короленко. Инцидент произошел сегодня днём, 15 сентября. К счастью, обошлось без пострадавших.Как сообщают в областной прокуратуре, дом, построенный в 1964 году, в 2023-м прошёл капитальный ремонт кровли в рамках региональной программы. Подрядчиком был установлен гарантийный срок на выполненные работы — пять лет. Прокуратура намерена проанализировать соблюдение жилищных прав граждан и при необходимости принять меры для защиты имущественных интересов жильцов квартиры.Ранее из этого же дома уже поступали жалобы на качество ремонта. В ходе предыдущей прокурорской проверки выяснилось, что кровля имеет дефекты: нарушена целостность шифера, что приводило к систематическим протечкам. По итогам надзорных мероприятий прокуратура направила в суд иск к Фонду содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области с требованием устранить выявленные недостатки.В августе 2025 года Верх-Истетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокуратуры. Решение пока не вступило в законную силу. После его окончательного утверждения надзорное ведомство будет контролировать фактическое исполнение судебного акта.