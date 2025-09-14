Возрастное ограничение 18+
В свердловских пожарах двух выходных не обошлось без погибших и пострадавших
Фото: МЧС по Свердловской области
За минувшие выходные — 13 и 14 сентября — пожарные подразделения МЧС России в Свердловской области ликвидировали 28 возгораний, большинство из которых произошли в жилом секторе. В результате пожаров погибли 2 человека, ещё 3 получили травмы. Специалистам удалось спасти трех жителей.
В субботу было зарегистрировано 15 пожаров, семь из них — в жилых домах.
В Артёмовском на улице Первомайская загорелась квартира на втором этаже пятиэтажки. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Погиб один человек, ещё один пострадал и был госпитализирован. Пожарные вывели из дома одного жителя. В тушении участвовали 8 человек и 3 единицы техники, на ликвидацию огня ушло 11 минут.
В садовом товариществе «Пенсионер» в Екатеринбурге на площади 12 квадратных метров горела частная баня. Пострадал и госпитализирован владелец строения. С пламенем боролись 8 пожарных и 3 машины, возгорание ликвидировали за 16 минут.
На следующий день, в воскресенье, в регионе ликвидировали 13 пожаров, девять из которых — в жилом секторе. Самый трагический из них (при том, что и самый «миниатюрный») случился в Невьянске, на улице Малышева. Там в квартире на четвёртом этаже загорелось домашнее имущество. Пожар охватил площадь всего в один квадратный метр, но прибывшие на его тушение пожарные обнаружили погибшую женщину. Как позже выяснили пожарные дознаватели, причиной трагического возгорания стала неисправность электроприбора.
В тот же день в Нижнем Тагиле на улице Удовенко пожар в квартире на площади 6 квадратных метров вынудил пожарных прибегнуть к спасательным устройствам, чтобы эвакуировать двух человек. С огнём же огнеборцы справились всего за 8 минут.
Гораздо более крупный пожар случился в Красноуральске, где горел садовый дом с надворными постройками. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. С возгоранием боролись 9 спасателей и 2 единицы техники. Причину пожара устанавливают дознаватели.
