Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за сутки ликвидировали 13 пожаров, погиб один человек
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 13 пожаров, сообщили в МЧС России по региону. Девять возгораний произошли в жилом секторе, в результате одного погиб человек, ещё двоих удалось спасти.
В Невьянске на улице Малышева на площади 1 квадратного метра горело домашнее имущество на 4-м этаже 5-этажного жилого дома. Прибывшие пожарные обнаружили в квартире женщину без признаков жизни. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
В Нижнем Тагиле по улице Удовенко на площади 6 квадратных метров горело имущество на 9-м этаже 10-этажного дома. Пожар удалось ликвидировать за 8 минут силами 14 пожарных и 5 единиц техники. Специалисты МЧС спасли двух человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
По статистике МЧС, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей стало причиной 7 % возгораний, неосторожное обращение с огнем — 23 %, поджог — 7 %.
В Невьянске на улице Малышева на площади 1 квадратного метра горело домашнее имущество на 4-м этаже 5-этажного жилого дома. Прибывшие пожарные обнаружили в квартире женщину без признаков жизни. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
В Нижнем Тагиле по улице Удовенко на площади 6 квадратных метров горело имущество на 9-м этаже 10-этажного дома. Пожар удалось ликвидировать за 8 минут силами 14 пожарных и 5 единиц техники. Специалисты МЧС спасли двух человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
По статистике МЧС, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей стало причиной 7 % возгораний, неосторожное обращение с огнем — 23 %, поджог — 7 %.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пожары в Свердловской области за сутки забрали пять жизней
06 сентября 2025
06 сентября 2025
Четырнадцать пожаров и девять спасённых — таковы итоги минувших суток у свердловского МЧС
09 сентября 2025
09 сентября 2025