В Свердловской области за сутки ликвидировали 13 пожаров, погиб один человек

За прошедшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 13 пожаров, сообщили в МЧС России по региону. Девять возгораний произошли в жилом секторе, в результате одного погиб человек, ещё двоих удалось спасти.В Невьянске на улице Малышева на площади 1 квадратного метра горело домашнее имущество на 4-м этаже 5-этажного жилого дома. Прибывшие пожарные обнаружили в квартире женщину без признаков жизни. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.В Нижнем Тагиле по улице Удовенко на площади 6 квадратных метров горело имущество на 9-м этаже 10-этажного дома. Пожар удалось ликвидировать за 8 минут силами 14 пожарных и 5 единиц техники. Специалисты МЧС спасли двух человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.По статистике МЧС, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей стало причиной 7 % возгораний, неосторожное обращение с огнем — 23 %, поджог — 7 %.