33 человека утонули летом в водоёмах Свердловской области, среди них шестеро детей

В Свердловской области подвели итоги летнего сезона по обеспечению безопасности на водных объектах. Пресс-конференция прошла в пресс-центре информационного агентства «ТАСС-Урал», где о статистике происшествий и мерах профилактики рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам региона Алексей Морозов.С 1 июня по 31 августа в области зафиксировано 33 происшествия на воде. Это на треть меньше, чем в прошлом году. Погибли 33 человека, включая шестерых несовершеннолетних. По сравнению с 2024 годом число погибших сократилось на 13 человек, а смертность среди детей уменьшилась на 14,3%.Наибольшее число трагедий зарегистрировано в 24 муниципалитетах области. Чаще всего происшествия происходили в Екатеринбурге, Режевском, Серовском, Качканарском и Полевском округах. В столице региона утонули четверо человек, среди них один ребёнок. Все несчастные случаи произошли в необорудованных для купания местах.По словам Алексея Морозова, основными причинами трагедий остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие контроля за детьми и нехватка организованных зон отдыха. В ходе контрольно-надзорной работы инспекторы составили 366 протоколов об административных нарушениях. Общая сумма штрафов превысила 850 тысяч рублей, что на 10,9% больше, чем годом ранее.