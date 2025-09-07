В Свердловской области тушат лесной пожар на площади 7 гектаров

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На территории России по состоянию на 02.00 15 сентября продолжались работы по тушению четырёх лесных пожаров в четырёх регионах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 34 гектара. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».В Свердловской области зафиксирован один пожар на землях лесного фонда. Пламя охватило участок площадью 7 гектаров, там продолжаются активные работы по ликвидации возгорания.До этого пожар в регионе был зарегистрирован 16 августа. Тогда на землях лесного фонда горела площадь 12 гектаров.