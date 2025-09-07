Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области тушат лесной пожар на площади 7 гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На территории России по состоянию на 02.00 15 сентября продолжались работы по тушению четырёх лесных пожаров в четырёх регионах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 34 гектара. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».
В Свердловской области зафиксирован один пожар на землях лесного фонда. Пламя охватило участок площадью 7 гектаров, там продолжаются активные работы по ликвидации возгорания.
До этого пожар в регионе был зарегистрирован 16 августа. Тогда на землях лесного фонда горела площадь 12 гектаров.
В Свердловской области зафиксирован один пожар на землях лесного фонда. Пламя охватило участок площадью 7 гектаров, там продолжаются активные работы по ликвидации возгорания.
До этого пожар в регионе был зарегистрирован 16 августа. Тогда на землях лесного фонда горела площадь 12 гектаров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
МЧС России за сутки ликвидировала три пожара в Свердловской области
11 сентября 2025
11 сентября 2025
В Екатеринбурге пожар площадью 450 кв. м ликвидирован в заброшенном здании на Маневровой
13 сентября 2025
13 сентября 2025
Свердловская область в минувшие выходные горела в 25 местах
08 сентября 2025
08 сентября 2025