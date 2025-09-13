Возрастное ограничение 18+
В ночном ДТП на трассе Лая–Балакино погиб водитель, двое ранены
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 14 сентября около 23.00 на 6-м километре автодороги «село Лая – село Балакино».
По предварительным данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель автомобиля «Шевроле Нива», личность которого устанавливается полицией, ехал со стороны Балакино в направлении Лаи. Он превысил безопасную скорость и не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги, врезалась в дерево и опрокинулась.
В результате аварии водитель погиб на месте до приезда медиков. Двое пассажиров, мужчины 1985 и 2000 годов рождения, были доставлены в больницу Нижнего Тагила. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, в момент происшествия никто из находившихся в салоне не был пристегнут ремнём безопасности.
Сейчас назначены экспертизы, которые помогут установить, в каком состоянии находился водитель во время аварии.
