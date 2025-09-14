В Артемовском районе на трассе столкнулись легковушка и два грузовика

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня в 8.00 на втором километре автодороги «обход села Покровское» в Артемовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и двух грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика «Исудзу», двигаясь со стороны Режа в направлении Артемовского, совершил обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен». Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота», которым управлял 57-летний мужчина. После удара «Тойоту» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Ман» с полуприцепом, двигавшимся в попутном направлении «Исудзу».В результате аварии водитель «Тойоты» получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности и, по результатам освидетельствования инспекторов ДПС, находились в трезвом состоянии.Известно, что водитель «Тойоты» является жителем Артемовского района, водитель «Исудзу» — житель Екатеринбурга, водитель «Мана» — из Первоуральска.