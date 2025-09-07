В Свердловской области за сутки произошло 15 пожаров, есть погибший и пострадавшие

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области ликвидированы 15 пожаров. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, семь возгораний произошли в жилом секторе. В огне пострадали два человека, один погиб. Огнеборцам удалось спасти одного жителя.В Артемовском на улице Первомайская пожар охватил квартиру на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил травмы и был госпитализирован. Спасатели вывели из дома одного жителя. В тушении участвовали восемь специалистов и три единицы техники, огонь удалось локализовать за 11 минут.В Екатеринбурге загорелась частная баня в садовом товариществе «Пенсионер». Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Пострадал владелец, его доставили в медицинское учреждение. На месте работали восемь специалистов и три единицы техники, ликвидация заняла 16 минут.По данным МЧС, в 27% случаев причиной пожаров стало нарушение правил эксплуатации отопительных печей. В 13% возгораний причиной стало неосторожное обращение с огнем, еще 7% связаны с поджогами.