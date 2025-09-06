В Невьянском районе на обочине трассы произошло ДТП с двумя фурами

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Вчера на 91-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Невьянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительной информации водитель грузовика «Шакман» остановился на обочине, чтобы заменить колесо. В этот момент в попутном направлении двигался грузовой автомобиль «Хово». Его водитель по неустановленной причине отвлекся от управления и допустил столкновение с остановившейся машиной.В результате аварии никто не пострадал, однако оба транспортных средства получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.