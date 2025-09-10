В Екатеринбурге пожар площадью 450 кв. м ликвидирован в заброшенном здании на Маневровой

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня днём произошёл пожар в неэксплуатируемом здании на улице Маневровой. Сигнал о возгорании поступил в МЧС России по Свердловской области в 15.00.К моменту прибытия пожарных огнём была охвачена площадь около 450 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были привлечены 16 огнеборцев и 7 единиц техники. Уже в 15.33 огонь удалось локализовать.Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, открытое горение было ликвидировано в 16.01. Сейчас на месте продолжаются проливка и разборка сгоревших конструкций.Причины возникновения пожара предстоит установить дознавателям. Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.