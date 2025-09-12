В Нижнем Тагиле ищут двух подростков, ушедших из социального центра

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает двух 15-летних подростков, которые самовольно покинули социальный центр на улице Максарева. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».Пропавшими оказались Кристина Колчанова и Матвей Козлов. Они ушли накануне вечером, их местонахождение пока неизвестно.Кристина ростом около 175 сантиметров, среднего телосложения, с рыжими волосами до плеч и карими глазами. На ней была чёрная толстовка, спортивные штаны с белыми лампасами и светлые кроссовки. Матвей ростом около 180 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими тёмными волосами и карими глазами. Был одет в серую спортивную кофту на молнии, чёрную жилетку, свободные чёрные брюки и белые кроссовки.Всех, кто видел подростков или располагает информацией об их местонахождении, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-68-02 или по номеру 02.