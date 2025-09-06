Возрастное ограничение 18+
Смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург–Тюмень
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня около 01.20 на 62-м километре автодороги Екатеринбург–Тюмень в Белоярском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал со стороны Богдановича, не справился с управлением, съехал с дороги, и машина опрокинулась. Мужчина 1991 года рождения погиб на месте от полученных травм.
Известно, что водитель имел 15-летний стаж. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, всего было зарегистрировано 36 таких случаев. Все штрафы он оплачивал своевременно.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии. Назначены экспертизы, которые должны установить, могло ли на состояние водителя повлиять употребление алкоголя или лекарственных препаратов.
