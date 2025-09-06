Смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург–Тюмень

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня около 01.20 на 62-м километре автодороги Екатеринбург–Тюмень в Белоярском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал со стороны Богдановича, не справился с управлением, съехал с дороги, и машина опрокинулась. Мужчина 1991 года рождения погиб на месте от полученных травм.Известно, что водитель имел 15-летний стаж. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, всего было зарегистрировано 36 таких случаев. Все штрафы он оплачивал своевременно.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии. Назначены экспертизы, которые должны установить, могло ли на состояние водителя повлиять употребление алкоголя или лекарственных препаратов.