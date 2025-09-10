МЧС России отчиталось о ликвидации девяти свердловских пожаров за сутки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

После удивительно спокойной среды, в четверг, 11 сентября, количество пожаров на территории Свердловской области снова возросло. Согласно сводке регионального Министерства чрезвычайных ситуаций, за минувшие сутки произошло девять пожаров, шесть из которых зафиксированы в жилом секторе.В посёлке Совхозный на одноимённой улице огонь охватил квартиру в муниципальном доме. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, были повреждены стены, перекрытие и домашние вещи. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек, в том числе двое детей. Потушить пламя удалось за 27 минут силами пяти специалистов и трех единиц техники.Серьёзный пожар произошел в Нижнем Тагиле на улице Висимская. Там загорелся частный жилой дом вместе с баней, надворными постройками и автомобилем. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Для его ликвидации понадобилось 12 сотрудников МЧС и четыре пожарных расчета, работающие на месте в течение 40 минут.В Екатеринбурге огонь вспыхнул в подъезде 16-этажного дома на улице Пехотинцев. Горел мусор на третьем этаже. Благодаря оперативным действиям пожарных из задымленного подъезда спасены четверо жителей, включая двух детей. Возгорание локализовали за две минуты.Ещё один случай произошёл в Екатеринбурге на улице Родонитовая. В квартире на седьмом этаже 10-этажного дома огонь повредил внутреннюю отделку и имущество. Самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, среди них шестеро детей. Пожарные спасли ещё шестерых, включая двух несовершеннолетних. Пламя ликвидировали за 26 минут.Кроме того, в Талице на улице Мира огнем была охвачена «Газель». Пожар ликвидирован за две минуты тремя сотрудниками с применением одной единицы техники.