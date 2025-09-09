Возрастное ограничение 18+
В Верхней Пышме внедорожник попал под электричку на железнодорожном переезде
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувший четверг, 11 сентября, примерно в 17.00 на железнодорожном переезде на улице Обогатителей под электропоезд попал внедорожник Haval. В результате ДТП пострадала пассажирка.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, 49-летняя женщина получила травмы рёбер и была доставлена в больницу.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 52-летний водитель внедорожника стал проезжать через железную дорогу на запрещающий сигнал. О его травмах ничего не сообщается. Вероятно, ему повезло их избежать. Известно, что мужчина имеет водительский стаж 10 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 5 раз.
Поездом, протаранившим внедорожником, управлял 39-летний машинист. Он ехал по маршруту «Верхняя Пышма – Шувакиш». В момент столкновения в электричке было только четыре пассажира – они не пострадали.
ГИБДД проводит проверку. Также к расследованию инцидента уже присоединилась Уральская транспортная прокуратура.
Фото: Уральская транспортная прокуратура
