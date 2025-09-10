МЧС России за сутки ликвидировала три пожара в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки подразделения МЧС России трижды привлекались к тушению возгораний на территории Свердловской области. И только одно из них имело место в жилом секторе.Первый пожар произошёл в посёлке Октябрьский. На улице Западной загорелась частная баня. Огонь распространился на площади 12 квадратных метров. К счастью, местные жители сумели потушить пламя ещё до прибытия пожарных. На вызов выезжали шесть специалистов и две единицы техники.В Екатеринбурге на улице Майкопской возгорание произошло в административном здании. В кабинете на третьем этаже были повреждены мебель и отделка на площади около пяти квадратных метров. На место прибыли восемь огнеборцев и три пожарные машины. Ситуацию удалось взять под контроль всего за семь минут.Ещё один пожар был зафиксирован в Екатеринбурге на улице Олега Кошевого. Там в неэксплуатируемом здании загорелся мусор. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. С огнем справились за 15 минут семь спасателей при поддержке двух единиц техники.