В Екатеринбурге подросток на электросамокате хотел проскочить на красный и попал под машину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Накануне вечером, примерно в 22.10, в Екатеринбурге на пешеходном переходе напротив дома №1 по улице Николая Островского сбили 15-летнего подростка на арендном электросамокате.По предварительным данным, парень стал пересекать проезжую часть на красный, не слезая с электросамоката, и попал под колёса «Лады». С места ДТП его увезли с ушибами головы в детскую городскую больницу, рассказали в городской ГИБДД.Установлено, что за рулём отечественной машины был 20-летний молодой человек со стажем – 2 года. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 15 раз. Парень пояснил, что подросток на электросамокате неожиданно выехал на дорогу.По итогам проверки в отношении водителя составили протокол за управление машиной, не зарегистрированной в установленном порядке (ч. 1 ст.12.1 КоАП РФ), и возбудили административное расследование по статье о нарушении ПДД, повлекшим вред средней тяжести (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ).