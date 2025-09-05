Возрастное ограничение 18+
Девять пожаров на территории Свердловской области случилось в минувший вторник
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
За последние сутки на территории Свердловской области произошло девять пожаров, три из которых — в жилом секторе. Об этом свидетельствует сводка регионального МЧС. Благодаря оперативным действиям спасателей пострадавших удалось избежать.
Одно из возгораний зафиксировано в поселке Арамиль. На улице Ломоносова вспыхнуло домашнее имущество в квартире на первом этаже двухэтажного дома. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. Справиться с пламенем удалось за 10 минут усилиями пяти огнеборцев при поддержке двух единиц техники.
В селе Покровское на улице Красных Орлов огонь повредил трансформатор тяговой подстанции. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Семь специалистов с поддержкой тоже двух единиц спецтехники сумели локализовать пламя за 15 минут.
На Кольцовском тракте в Екатеринбурге горел легковой автомобиль. Площадь пожара не превысила одного квадрата, а ликвидировать возгорание удалось ещё до прибытия пожарных расчетов. Тем не менее на вызов выезжали две единицы техники и шесть сотрудников.
Ещё один пожар произошел на улице Мира в Екатеринбурге — загорелся мусор в неэксплуатируемом здании. Пламя охватило шесть квадратных метров, но было быстро потушено: на месте работали 10 специалистов и три единицы техники, время ликвидации составило всего четыре минуты.
