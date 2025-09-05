Девять пожаров на территории Свердловской области случилось в минувший вторник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За последние сутки на территории Свердловской области произошло девять пожаров, три из которых — в жилом секторе. Об этом свидетельствует сводка регионального МЧС. Благодаря оперативным действиям спасателей пострадавших удалось избежать.Одно из возгораний зафиксировано в поселке Арамиль. На улице Ломоносова вспыхнуло домашнее имущество в квартире на первом этаже двухэтажного дома. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. Справиться с пламенем удалось за 10 минут усилиями пяти огнеборцев при поддержке двух единиц техники.В селе Покровское на улице Красных Орлов огонь повредил трансформатор тяговой подстанции. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Семь специалистов с поддержкой тоже двух единиц спецтехники сумели локализовать пламя за 15 минут.На Кольцовском тракте в Екатеринбурге горел легковой автомобиль. Площадь пожара не превысила одного квадрата, а ликвидировать возгорание удалось ещё до прибытия пожарных расчетов. Тем не менее на вызов выезжали две единицы техники и шесть сотрудников.Ещё один пожар произошел на улице Мира в Екатеринбурге — загорелся мусор в неэксплуатируемом здании. Пламя охватило шесть квадратных метров, но было быстро потушено: на месте работали 10 специалистов и три единицы техники, время ликвидации составило всего четыре минуты.